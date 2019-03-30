Tika'dan Somali'de Acil Tıp Kapasite Artırma Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Türk ve Sudan sağlık bakanlıkları iş birliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 12 ülkeye yönelik eğitimlerin 3'üncüsü Somali'de yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın düzenlediği Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında eğitimini tamamlayan 58 Sudanlı eğitmen, tecrübelerini İİT üyesi ve TİKA ofislerinin bulunduğu 12 ülkenin sağlık personeline aktarmaya başladı.

TİKA'nın desteğiyle Sudanlı ve Türk eğitmenlerinden oluşan ekip tarafından Somali Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı nezdinde doktor, hemşire ve ambulans personelinden oluşan 32 kişilik ekibe Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG+) eğitimi verildi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Dr. Mehmet Yılmaz, Somali Türk Görev Komutanı Kurmay Albay Ömer Faruk Demircioğlu, Somali Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Mohamed Saeed, Somali Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Abdallah Hashi ve Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Yılmaz'ın katıldığı törende katılımcılara başarı durumlarına göre sertifika takdim edildi.

Proje kapsamında, TİKA, SESRIC ve Sağlık Bakanlığı tarafından İİT bünyesinde acil sağlık hizmetleri alanında liderlik rolü üstlenen Sudan'ın, ihtiyaç duyduğu yerli eğitici havuzunun oluşturulması amacıyla 2017-2018 döneminde 228 Sudanlı sağlık personeline ADG+ eğitimi verildi.

TİKA, ATKAP programıyla Türkiye'nin sağlık sektöründeki kazanımlarını dünyanın birçok yerine taşıyor. Uganda ve Gine'de düzenlenecek eğitimlerle projenin devam etmesi planlanıyor.

Kaynak: AA