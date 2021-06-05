Tika'dan Sırbistan'da Türk Ailelerin Yaşadığı Köye Destek
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Tika'dan Sırbistan'da Türk Ailelerin Yaşadığı Köye Destek

Tika'dan Sırbistan'da Türk Ailelerin Yaşadığı Köye Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından Sırbistan'ın güneyinde Türk ailelerin de yaşadığı Bujanovac'a bağlı Biljaca köyüne çöp kamyonu ve gelir artırıcı sera temin edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), tarafından Sırbistan'ın güneyinde Türk ailelerin de yaşadığı Bujanovac'a bağlı Biljaca köyüne çöp kamyonu ve gelir artırıcı sera temin edildi.

Türkiye'den getirilen çöp kamyonu ve diğer ekipmanlarla köyde olmayan atık sistemi kuruldu ve böylece halkın temiz bir çevrede yaşaması için gerekli adım atılmış oldu.

Sırbistan'da tek Türk köyü olma özelliğini taşıyan Bilaç köyünde, zor şartlarda tarım yapan 10 çiftçiye TİKA tarafından sera temin edildi. Proje ile çiftçilerin yıl boyunca ürün yetiştirebilmesi ve yetiştirilen üründe verimin artırılması hedeflenirken ailelerin istihdam ve doğrudan gelir elde edebilmelerine katkı verildi.

Köydeki teslim törenine katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve diğer yetkililer ellerinde Tük bayrakları ve "Yaşasın Türkiye" sloganları atan çocuklar tarafından köyün girişinde karşılandı. Bujanovac Belediye Başkanı Nagip Arifi ile köyde büyük bir coşkuyla karşılandıklarını anlatan Aksoy, köyde 30 Türk ailenin yaşadığını ve okullarda Türkçe dersi açılmasını talep ettiklerini bildirdi. Aksoy, çocukların Türkiye sevgisi karşısında oldukça duygulandığını vurgulayarak, "TİKA ve diğer kurumlarla yatırımlar devam edecek. Çocukların Türkçe öğrenmelerine önem veriyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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Tika'dan Sırbistan'da Türk Ailelerin Yaşadığı Köye Destek - Haberler
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