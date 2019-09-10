TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi"

10.09.2019 12:42

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) iş birliğinde gerçekleştirilen "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Sırbistan polisine "Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi" verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında verilen eğitime başkent Belgrad'ın yanı sıra Pancevo, Novi Sad, Sabac, Nis ve Vranje şehirlerindeki emniyet müdürlüklerinden 10 polis memuru katıldı.

Eğitimin tamamlanmasının ardından Sırbistan İçişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla sertifika töreni yapıldı.

Törende konuşan Sabac Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi Müdürü Zlatomir Radovanovic, kendilerine vakit ayırdıkları ve tecrübelerini kendileriyle paylaştıkları için Türk meslektaşlarına teşekkür etti.

Radovanovic, verilen eğitimin, narkotikle mücadelede yürüttükleri çalışmalara büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Bu arada, Uluslararası Polis Eğitimi Projesi'nin 2019 yılı programının ikinci aşaması olarak da Sırbistan İçişleri Bakanlığı personeli için Türkiye'de 16-20 Eylül'de "Cinayet Suçu Soruşturma Teknikleri Temel Eğitimi Programı" düzenlenecek.

Kaynak: AA