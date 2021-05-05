TİKA'dan Ruanda'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Ruanda'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Ruanda'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.
Türkiye'nin Kigali Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ruanda'daki 1000 aileye gıda paketi dağıtıldığı bildirildi.
İhtiyaç sahibi ailelere, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hijyen malzemeleri de dağıtıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak