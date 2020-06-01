TİKA'dan Romanya'da Türkçe yayın yapan yerel radyoya destek
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TİKA'dan Romanya'da Türkçe yayın yapan yerel radyoya destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'daki Türk ve Tatar Türklerini temsil eden, Türk kültür ve dilinin tanıtılması alanında faaliyet gösteren yerel radyonun kapasite artırımı ve modernizasyonuna destek verdi.

TİKA'dan Romanya'da Türkçe yayın yapan yerel radyoya destek
01.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:21

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'daki Türk ve Tatar Türklerini temsil eden, Türk kültür ve dilinin tanıtılması alanında faaliyet gösteren yerel radyonun kapasite artırımı ve modernizasyonuna destek verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Romanya'da Demokrat Türk Birliğine bağlı olarak yayın hayatına devam eden Radyo T'nin yayınlarının dinleyicilere daha kaliteli aktarılması için teknik ekipmanlarını yeniledi ve çalışma ortamının daha sağlıklı hale getirilebilmesi amacıyla ofislere donanım desteğinde bulundu.

Türk ve Tatar Türkü soydaşların girişimleriyle 2009'da kurulan Radyo T, ismindeki "T" harfiyle Türk ve Tatar Türklerini simgeliyor.

Türkçenin öğretilmesi, kullanımı, geliştirilmesi ve korunması amacıyla kurulan radyoda, Tatarca yayınlar ve Rumence haberlere de yer veriliyor.

Radyo, Türkçe dil eğitimi programlarıyla Türkçe dilinin, kültür programlarıyla Türk kültürünün, örf ve adetlerinin korunmasına ve Romanya genelinde tanıtılmasına katkıda bulunurken, Romanya'daki Türk ve Tatar Türklerinin faaliyetlerini de dinleyicilerine aktarıyor.

Köstence ili ve çevresinden FM 104.4 frekansı üzerinden dinlenebilen radyo, internet üzerinden 24 saat yaptığı yayınla dinleyicileriyle buluşuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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