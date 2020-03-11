TİKA'dan Paraguay'da eğitim desteği
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TİKA'dan Paraguay'da eğitim desteği

Paraguay'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Okulu öğrencileri, yeni eğitim yılına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen okullarında "merhaba" dedi.

11.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:17
TİKA'dan Paraguay'da eğitim desteği

Paraguay'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Okulu öğrencileri, yeni eğitim yılına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilenen okullarında "merhaba" dedi.


Paraguay'ın başkenti Asuncion'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Luque kentinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Okulu, TİKA tarafından iç ve dış mekanlarında gerçekleştirilen tadilat çalışmalarıyla yeni bir görünüme kavuşturuldu. Proje kapsamında okulun idari bölümleri için de iki katlı yeni bir bina inşa edildi. Yenilenen okulun teslim edildiği törene Paraguay Eğitim ve Bilim Bakanı Eduardo PETTA, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy ve TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, Eğitim Bakanlığı İşbirliği Direktörü, Bölge Eğitim Direktörü, Belediye Kültür Departmanı Direktörü, basın mensupları, okul aile birliği üyeleri ve pek çok davetli katıldı.


Bakan Petta, yaptığı konuşmada özellikle çocuklara sağlanan olanakların iyileştirilmesinin önemine değinerek, "Bugün bu okulun yenilenmesi ve çocuklarımıza teslim edilmesi aslında geleceğimize yapılan bir katkıdır. Bu katkı sevgi dolu bir eğitimle birleşerek öğrencilerimizin geleceklerinde, dolayısı ile ülkemizin geleceğinde büyük bir rol oynayacaktır. Çocuklarımız sadece burada öğrendiklerini değil, buradaki atmosferi da hafızalarına kazıyacaklardır. Bu dayanışmaya katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Burası bizim olduğu kadar sizin de okulunuzdur" diyerek memnuniyetini dile getirdi.


Büyükelçi Ersoy, "Bir okul inşa etmek aslında bir geleceği inşa etmektir. İnanıyoruz ki bu okul bu yenileme projesinin devamında çok daha iyi bir seviyeye yükselecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak gücümüz her zaman sizinle birlikte olacaktır" dedi.


TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ise TİKA tarafından Paraguay'da gerçekleştirilen ilk projelerden birinin eğitim alanında olmasından memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin adını taşıyan bu okullun eğitim alanında daha iyi seviyelere ulaşabilmesi için desteklerinin süreceğini belirtti.


Yapılan konuşmaların ardından TİKA tarafından öğrencilere hediyeler dağıtılarak, okul binası hizmete açıldı. 4 ile 13 yaş aralığında 650 öğrenci ve 44 öğretmeni bulunan okulda gerçekleştirilen tadilat projesi kapsamında okul çatısı ve hasarlı duvarlar yenilenerek güvenlik önlemleri artırıldı. Ön ve arka okul bahçesi ile oyun alanları öğrencilerin kullanımına daha uygun şekilde yeniden düzenlenerek öğrenciler için gölgelikli oyun alanları oluşturuldu. Okul idaresinin kullanımı için yeni bir idari bina yapıldı. Tuvalet ve lavabolar ile su tesisatı yenilenerek gerekli sıhhi koşullar sağlandı ve tüm iç ve dış mekanlarda boya işlemleri gerçekleştirildi. Öğrenci sıra ve dolapları yenilendi. Böylelikle okulun tüm kullanım alanları ve çehresi değiştirilerek fiziki şartlar eğitim ve öğretim için daha uygun hale getirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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