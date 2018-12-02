Tika'dan Paraguay'a Ambulans Yardımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Güney Amerika gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, TİKA'nın Paraguay'a hediye ettiği sağlık araç gereçlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Güney Amerika gezisinde eşlik eden Emine Erdoğan, TİKA'nın Paraguay'a hediye ettiği sağlık araç gereçlerini takdim etti. Paraguay devlet başkan Mario Abdo'nun eşi Silvana Abdo'yla buluşan Emine Erdoğan, TİKA'nın Paraguay Kamu Sağlığı Bakanlığı'na bağışladığı bir ambulans, bir inkübatör, üç elektrikli sandalye ve kırk tekerlekli sandalyenin teslim törenine katıldı. Hükumet Sarayının bahçesinde yapılan teslim törenine Paraguay Kamu Sağlığı Bakanı Julio Mazzoleni de iştirak etti. - ASUNCİON