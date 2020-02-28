TİKA'dan Pakistan'da eğitim altyapısına destek

28.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:04

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Pakistan'da donatılan 400 kişilik konferans salonu törenle hizmete açıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Sind eyaletinin başkenti Karaçi şehrine 200 kilometre uzaklıktaki Tando Allah Yar şehrindeki salonun açılış törenine, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mujahid Anwar Khan, Sind Valisi Moinuddin Haider, TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, Şehit Rashid Yardımlaşma Derneği Başkanı Emekli Tuğamiral Shabbir Ahmad Khan, yerel bürokratlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törende konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Anwar Khan, TİKA'ya verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederek, kardeş ülke Türkiye'nin desteğini her zaman hissettiklerini ifade etti.

Vali Haider, TİKA tarafından donatılan konferans salonunun kullanılan son teknoloji ekipmanlar sayesinde ülkenin en iyi konferans salonlarından biri olduğunu belirterek, 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü kompleks için önemli bir eksiği kapatacağını dile getirdi.

Karaçi Koordinatörü Katırcı ise Pakistan'da eğitimde fırsat eşitliği alanında en geride kalan Sind eyaletinde kaliteli eğitim imkanlarının sağlanmasına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Program, öğrenciler tarafından Sind kültüründen esintiler sunan gösteriler ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA