TİKA'dan Pakistan'da Covid-19 salgını mücadelesine destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› TİKA'dan Pakistan'da Covid-19 salgını mücadelesine destek - Haberler
Koronavirüs, Pakistan, Güncel, Haber

TİKA'dan Pakistan'da Covid-19 salgını mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kiran Yardımlaşma Derneği iş birliğinde Pakistan'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bin aileye gıda yardımı yapıldı.

25.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.04.2020 10:43
TİKA'dan Pakistan'da Covid-19 salgını mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kiran Yardımlaşma Derneği iş birliğinde Pakistan'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında bin aileye gıda yardımı yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19'dan Pakistan'da en çok gündelik ücret ile hayatlarını sürdüren aileler etkilendi. Küresel salgının yayılmasını engellenmek amacıyla Pakistan Devleti tarafından alınan tedbirler kapsamında çalıştığı işleri duran birçok aile geçim sıkıntısı yaşamaya başladı.

TİKA, Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan fabrika işçilerinin yoğun yaşadığı semt olan Lyari'deki ailelere destek olmak amacıyla bin adet gıda kolisi temin etti. Bir ailenin bir ay süresince kullanacağı tüm ihtiyaçlarını içeren gıda kolileri, Kiran Yardımlaşma Derneği işbirliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

TİKA, Ramazan ayı içerisinde Pakistan Deniz Kuvvetleri işbirliğinde Pakistan'ın Sind ve Belucistan Eyaletlerindeki 3 bin aileye yönelik gıda dağıtımı programı da gerçekleştirecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Kuzey Kore lideri Kim öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi Haberler
"Kuzey Kore lideri Kim öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin'den hamle geldi
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı Haberler
Ünlü vaizin Ramazan ekranlarında neden yer almadığı ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bir erken belirtisini daha tespit etti! Ayaklarınıza dikkat edin
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan 'koronavirüs' önerisi karşısında dondu kaldı Haberler
Beyaz Saray doktoru, Trump'ın beyin yakan "koronavirüs" önerisi karşısında dondu kaldı
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı Haberler
Canlı yayında kaza! Sunucunun sevgilisi çıplak halde yakalandı
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde Haberler
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Kayıp ilanı verdiği ağabeyini 18 yıl önce öldüren zanlıyı, koronavirüs temizliği ele verdi
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Sokağa çıkma yasağında canı yaprak sarma çeken hamile kadının yardımına, zabıta koştu
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Çin'de bir anne ve bebeğine bufalo saldırdı
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Koronavirüs mücadelesinde sık sık kullandığımız kolonya, orucu bozar mı? Diyanet'ten yanıt geldi
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 25 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Trump koronaya karşı önerdiği dezenfektan enjektesi önerisinden geri adım attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Fettah Can Aslı Enver Halil Sezai Haluk Levent
Spor Falcao Mesut Özil Loris Karius Ivan Obradovic Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: TİKA'dan Pakistan'da Covid-19 salgını mücadelesine destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 11:24:43. #1.15#
title