TİKA'dan Pakistan'da 4 bin aileye 55 tonluk ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın çeşitli şehir ve bölgelerinde ramazan ayı dolayısıyla 4 bin aileye 55 tonluk gıda paketi desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Pakistan'ın çeşitli şehir ve bölgelerinde ramazan ayı dolayısıyla 4 bin aileye 55 tonluk gıda paketi desteğinde bulundu.

TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2021'in Cumhurbaşkanlığınca Anadolu'nun manevi değerlerinden olan "Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli" yılı ilan edilmesi vesilesiyle "Erenler Sofrası" başlığıyla kurum tarafından yürütülen ramazan ayı gıda yardım etkinliklerinin Pakistan'da devam ettiğini belirtti.

Umut, Pakistan'ın ekonomik açıdan az gelişmiş şehir ve bölgelerinden Dera İsmail Han, Mardan, Çarsadda, Muzafferabad ve Aşiretler Bölgesi'nde (FATA) 4 bin aileye ulaşarak toplam 55 tonluk gıda paketi yardımında bulunduklarını ifade etti.

Bu yıl da ramazanın sevincini paylaşmak için programlar düzenlediklerini dile getiren Umut, bu yıl ki programın Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı kapsamında düzenlenmesinin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı