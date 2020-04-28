TİKA'dan Pakistan'da 2 bin aileye gıda yardımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan 2 bin Pakistanlı aileye gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan 2 bin Pakistanlı aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA Karaçi Koordinatörlüğü ve Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sahil Yardım Derneği iş birliğiyle Karaçi'nin Dhabeji ve Gharo bölgelerinde yaşayan 1000 aileye gıda yardımı ulaştırıldı.

Yardım töreninde konuşan TİKA Karaçi Koordinatörü İbrahim Katırcı, Türkiye'nin salgın döneminde de Pakistan'ın yanında olduğunu belirterek, "Özellikle bu dönemde iş yerleri kapatılan veya işlerini kaybeden yevmiyeli çalışanlar her zamankinden daha fazla ihtiyaç sahibi ve biz Türkiye olarak onları hayal kırıklığına uğratmayacağız." diye konuştu.

Karaçi'de fabrika işçilerinin yoğun yaşadığı Lyari bölgesinde de TİKA ile Kiran Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle 1000 aileye gıda yardımı yapıldı.

TİKA, ramazan boyunca Pakistan'ın Sindh ve Belucistan eyaletlerinde 3 bin aileye gıda dağıtmayı planlıyor.

Kaynak: AA