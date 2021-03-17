TİKA'dan Pakistan'a çekirge sürüleriyle mücadele için ilaçlama makinesi desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TİKA'dan Pakistan'a çekirge sürüleriyle mücadele için ilaçlama makinesi desteği

17.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:32
TİKA'dan Pakistan'a çekirge sürüleriyle mücadele için ilaçlama makinesi desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'a çekirge istilalarına karşı mücadelede destek olmak için 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'a çekirge istilalarına karşı mücadelede destek olmak için 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe etti.

Başkent İslamabad'da düzenlenen teslim törenine, Pakistan Gıda Güvenliği ve Araştırması Bakanı Seyid Fakhar İmam, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) Başkanı Aktar Navaz, TİKA İslamabad Koordinatörü Gökhan Umut ve davetliler katıldı.

Pakistan Gıda Güvenliği ve Araştırması Bakanı İmam, burada yaptığı açıklamada, çekirge istilasının Pakistan'ın gıda güvenliğine önemli bir tehdit olduğunu belirterek desteği dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, 2020'nin birçok ülke için zor geçtiğini, buna ek olarak Pakistan'ın ve bölge ülkelerinin çekirge istilasıyla da mücadele ettiklerini kaydetti.

Yurdakul, gıda güvenliğini tehdit eden çekirge istilasının Pakistan için öncelikli mücadele alanlarından biri olduğuna dikkat çekerek bu mücadelenin bir parçası oldukları için memnun olduklarını söyledi.

NDMA Başkanı Navaz da Pakistan'ın çok sayıda bölgesinin çekirge istilası dolayısıyla oldukça hassas olduğunu belirtti. Navaz, Pakistan'ın ihtiyacı olduğu bir zamanda anlamlı destekleri için Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Pakistan'ın çekirge istilalarına karşı mücadelesinde NDMA'ya 10 adet ilaçlama makinesi ve 1000 litre kimyasal hibe eden TİKA ayrıca araçların nasıl kullanılacağına dair eğitim verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Nükhet Duru Birol Güven Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TİKA'dan Pakistan'a çekirge sürüleriyle mücadele için ilaçlama makinesi desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 16:38:01. #1.14#
title