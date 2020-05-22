TİKA'dan Özbekistan'da ihtiyaç sahibi ailelere 13 ton gıda yardımı
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TİKA'dan Özbekistan'da ihtiyaç sahibi ailelere 13 ton gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Özbekistan'ın Taşkent bölgesi ve baraj taşkını sonucu zarar gören Sardoba ilçesindeki ihtiyaç sahibi bin aileye 13 ton gıda yardımında bulunuldu.

TİKA'dan Özbekistan'da ihtiyaç sahibi ailelere 13 ton gıda yardımı
22.05.2020 19:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:49

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Özbekistan'ın Taşkent bölgesi ve baraj taşkını sonucu zarar gören Sardoba ilçesindeki ihtiyaç sahibi bin aileye 13 ton gıda yardımında bulunuldu.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Cemalettin Tüney, bin koliden oluşan gıda yardımını ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere Özbekistan Gençler İttifakı yetkililerine teslim etti.

Teslim töreninde konuşan Tüney, iki ülke arasındaki ilişkilerin çok derinlere dayandığını kaydederek, TİKA'nın iki ülke arasında en üst düzeyde gelişmekte olan ilişkilerin daha da pekişmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Tüney, TİKA'nın bu yardımla sınırlı kalmayacağını ve gelecek hafta yeni projeleri gerçekleştireceklerini dile getirerek, her zaman kardeş Özbek halkının yanında olmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Tüney, söz konusu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına verdiği destekten dolayı Özbekistan Gençler İttifakına teşekkür etti.

Özbekistan Gençler İttifakı Başkan Yardımcısı Farruh Omonov da Kovid-19 nedeniyle Türkiye'nin de zorlu bir dönemden geçiyor olmasına rağmen, Özbekistan'a verdiği bu yardımdan dolayı kardeş Türk halkı ve devletine şükranlarını dile getirdi.

Ulaştıracakları söz konusu yardımın Ramazan Bayramı günlerinde ihtiyaç sahiplerinin sofralarını dolduracağını ifade eden Omonov, gıda paketlerinin Taşkent yakınlarındaki köylerde ve baraj taşkınında zarar gören Sardoba ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini aktardı.

Tüney ve Omonov, daha sonra söz konusu insani yardımın teslimine ilişkin protokolü imzaladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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