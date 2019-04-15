Tika'dan Özbek Gazetecilere Yeni Medya Temel Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Türkiye Basın İlan Kurumu ve Özbekistan Milli Televizyon Radyo Kurumu iş birliğinde, Özbek medya mensuplarına yönelik düzenlenen "Yeni Medya Temel Eğitimi" Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görevli Türk medya eğitmenlerinin Özbek Devlet Televizyonu binasında vereceği eğitim programına, Özbekistan Devlet Televizyonuna bağlı çeşitli kanallarda görevli muhabir, editör, montaj elemanı, kameraman ve sunucu olmak üzere toplam 30 Özbek medya mensubu katılıyor.

Eğitim programının açılışında konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Müsteşarı Sercan Evcin, son dönemde TİKA'nın Özbekistan'daki faaliyetlerinin giderek arttığını söyleyerek Türk eğitmenlerin vereceği yeni medya temel eğitiminin Özbek medya mensupları için faydalı olacağına inandığını belirtti.



TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da TİKA'nın Özbekistan'da çeşitli alanlarda projeler yürüttüğünü anımsatarak bu kez de Özbek gazeteci ve medya mensupları için eğitim seminerleri düzenlediklerini ve böylece ülkede medyanın gelişmesine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

TİKA Eğitim Projeleri Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da Özbek gazetecilere verilecek "Yeni Medya Temel Eğitimi" hakkında bilgi verdi.



Türk eğitmenler, bir hafta boyunca Özbek medya mensuplarına yeni medya ve habercilik, haber yazma ve toplama, habercilik ve hukuk, uluslararası politika ve dış habercilik, söyleşi ve röportaj teknikleri, sosyal medya ve haber etiği alanlarında tecrübelerini aktaracak.

Kaynak: AA