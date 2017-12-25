Tika'dan Oş Yetimhanesine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kırgızistan'ın güneyinde yer alan Oş şehrindeki Sosyal Adaptasyon Merkezine oyuncak, oyun parkı, mutfak ekipmanı ve çeşitli mobilya desteğinde bulundu.



TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu ve beraberindeki TİKA yetkilileri, yetimhanenin talebi doğrultusunda temin edilen malzemeleri yetkililere teslim etti. Merkezin Müdürü Roza Sadirova, "TİKA bize istenilen yardımı yaptı. Bu bizim için büyük bir gelişme. Bu malzemelere çok ihtiyaç duyuyorduk. TİKA'dan Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.



Kırgız Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren merkezde 0-4 yaş arası bakıma muhtaç çocuklara aile sıcaklığında hizmet veriliyor. TİKA tarafından, söz konusu merkeze daha önce de destekte bulunularak, bakım evinde kalan bir bebeğin ameliyat masraflarını karşılanmıştı. - ANKARA