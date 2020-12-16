TİKA'dan Namibya'da tıp fakültesine ekipman desteği
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TİKA'dan Namibya'da tıp fakültesine ekipman desteği

16.12.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:10
TİKA'dan Namibya'da tıp fakültesine ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (NUST) Klinik Acil Tıbbi Bakım ve Eğitim Laboratuvarına ekipman desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Namibya Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin (NUST) Klinik Acil Tıbbi Bakım ve Eğitim Laboratuvarına ekipman desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan açıklamada, özellikle doğum sırasında ve sonrasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle yüksek oranda anne ve çocuk ölümlerinin yaşandığı Afrika ülkesi Namibya'da sağlık alanındaki yatırımların 5 yıllık kalkınma planında özel bir yer tuttuğu ifade edildi.

Kalkınma planında hemşirelik, ebelik ve acil tıbbi bakım eğitiminin artırılmasına öncelik verildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda NUST'ın Sağlık ve Uygulamalı Bilimler Fakültesinde teknoloji ile yeni öğrenme araçlarının kullanılması ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, teknik becerilerin artırılması ve simülasyon uygulamalarının kullanılması için üniversite bünyesinde Klinik Acil Tıbbi Bakım Eğitim Laboratuvarının kurulduğu, uzman kadro yetersizliği nedeniyle laboratuvarın yeterli ölçüde kullanılamadığı ifade edildi.

TİKA tarafından yılda 40 öğrenciye eğitim veren laboratuvara çok sayıda yoğun bakım, muayene ve eğitim ekipmanı desteği sağlandığının altı çizilen açıklamada, kuruma verilen araçlar arasında dijital elektrokardiyografi (EKG) makinesi, kalp atışını düzenleyen defibratör monitörü, taşınabilir ultrason cihazı, hastalara ilaç vermede kullanılan infüzyon pompası ve taşınabilir solunum cihazı gibi araçların yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan destekle hastalıkların tanı ve tedavisinde daha hızlı hareket edilerek ölüm riskinin en aza indirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

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