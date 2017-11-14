Tika'dan Namibya'da Medya Eğitim Programı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Walvis Bay Belediyesi iş birliğinde Namibya'da düzenlenen Walvis Bay Medya Eğitim Programı'nın ilk mezunları sertifikalarını aldı.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Namibya'nın Walvis Bay şehrinde, gençleri mesleki eğitim yolu ile iş bulabilir-kurabilir seviyeye taşımak için medya eğitim programı hazırlandı.



Program kapsamında 2015 yılı sonunda gerekli materyal ve teçhizat temin edildi, 2016'da da Walvis Bay Belediyesinin tahsis ettiği bir sınıfta eğitim programı düzenlendi.





Program çerçevesinde eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcılar törenle sertifikalarını aldı.



Törene TİKA Windhoek Koordinatörü Abdülkadir Abukan, Walvis Bay Belediye Başkanı Immanuel Wilfried ve mezunların aileleri katıldı.



Mezunlar, kamera ve teçhizatlarını temin ederek çalışmaya başladı.