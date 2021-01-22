TİKA'dan Mozambikli meteoroloji uzmanlarına eğitim
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TİKA'dan Mozambikli meteoroloji uzmanlarına eğitim

22.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:37
TİKA'dan Mozambikli meteoroloji uzmanlarına eğitim

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliğinde Mozambik Meteoroloji Enstitüsünden 21 uzmana hava tahmini, radar analizi, hava meteorolojisi gibi alanlarda eğitim verildiği bildirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliğinde Mozambik Meteoroloji Enstitüsünden 21 uzmana hava tahmini, radar analizi, hava meteorolojisi gibi alanlarda eğitim verildiği bildirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, 5 gün süren eğitimlerde Mozambik'te kasırgaların olumsuz etkilerinin en aza indirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, İdai ve Kenneth kasırgaları sonucu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evsiz kaldığı Mozambik'te, aşırı hava olaylarından dolayı meteoroloji ve hava tahmininin kritik önem taşıdığına dikkati çekildi.

TİKA ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliğinde 21 uzmana eğitim verildiği, eğitimin hava tahmini, radar analizi ve hava meteorolojisine odaklandığı belirtildi.

TİKA yetkililerinin katıldığı törende söz alan Meteoroloji Enstitüsü Genel Müdürü Aderito Aramuge, "Bu desteklerin devamı bizim için çok önemli, işimizi daha iyi gerçekleştirebilmek için Türkiye'nin tecrübesi bize yol gösterici olacaktır. TİKA ve Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eğitim İşleri Şefi Alano Pedro Manguissa da Türkiye'nin desteğinin devam etmesini istediklerini, bu sayede daha eğitimli personel ile Mozambik halkını daha iyi uyarabileceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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