Tika'dan Mozambik Tarımına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik'teki pamuk yetiştiricilerine eğitim ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum Mozambik tarımının daha iyi şartlarda yapılabilmesi için pamuk yetiştiricilerine eğitim ve modern ekipman desteğinde bulundu.

Eğitim ve ekipman desteği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Ocak ayındaki Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan ziyaretinin ardından ülkenin tarım sektörünü desteklemek için başlatılan ve TİKA'nın yürüttüğü "Mozambik Pamuk Yetiştiriciliği Projesi" çerçevesinde gerçekleştirildi.

Projenin üçüncü etabında Meconta ve Namialo ilçelerinde, ülkedeki tek tohum ıslah ve üretim merkezi CIMSAN'ın deneme alanlarının kurulacağı 5 dekar alanda toprak hazırlama işlemi yapıldı.

Daha sonra Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nün geliştirdiği 9 pamuk çeşidi ile Mozambik'in yerel pamuk çeşitleri deneme alanlarına ekildi.

Ayrıca, TİKA ve Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından CIMSAN uzmanlarına tohumların ekime hazırlanması, toprak işleme, ekim, gübreleme, zararlı kontrolü gibi konularda hizmet içi eğitim de verildi.

TİKA'dan Mozambik Tarımsal Kalkınma Fonu'na ekipman desteği

Proje çerçevesinde TİKA, verimli tarım arazilerine rağmen kendi nüfusu için yeterli tarımsal üretim elde edemeyen Mozambik'in tarım arazilerinin sayısallaştırılması amacıyla Mozambik Tarımsal Kalkınma Fonu'na 4 GPS cihazı da temin etti.

Cihazların teslim törenine Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan ve Mozambik Tarım Bakan Yardımcısı Luisa Meuse'nin yanı sıra bakanlık yetkilileri ile basın mensupları katıldı.

Törende konuşan Kızıltan, Türkiye'nin Mozambik için tarımın önemini iyi bildiğini, TİKA aracılığıyla bu alanda birçok proje geliştirildiğini ve bu çalışmaların süreceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Meuse de Türkiye'nin tarım başta olmak üzere gerçekleştirdiği bütün projelerden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bu projelerden hem çiftçilerin hem de tüm Mozambik halkının faydalanacağını dile getiren Meuse, projelerle oluşan altyapı ile ülkede tarım alanında yatırım yapacak Türk iş insanlarını görmekten mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.

Törenin ardından cihazları inceleyen yetkililer, ilk çalışmaların tarım arazilerinin yoğun olduğu ülkenin kuzey bölgesinde başlayacağını belirtti.

Projeyle, ülkedeki mevcut tarım arazilerinin sağlıklı envanteri çıkartılabilecek, böylece yerel ve yabancı yatırımcılara kullanım için tahsis edilebilecek.

Tarım ülkesi Mozambik'te ülke ekonomisinin yüzde 30'unu oluşturan tarım, istihdamın da yüzde 75'ini sağlıyor. Ülke tarıma elverişli geniş arazilere sahip olmasına rağmen, modern ekipman ve eğitim eksikliği nedeniyle ekilebilir alanların ancak yüzde 16'sı kullanılabiliyor. 145 bin ailenin geçimini pamuk üretiminden sağladığı Mozambik'te, tek tohum ıslah ve üretim merkezi CIMSAN, teknolojik imkanlar ve insan kaynakları açısından yetersiz kalıyor.