TİKA'dan Mozambik'in eğitim kalitesine destek

07.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:54

Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te eğitim veren 30 okulun idarecilerine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye Maarif Vakfının (TMV) iş birliğinde "21. Yüzyıl Eğitim Yaklaşımları ve Eğitim Kalitesi" kursu verildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve TMV iş birliğiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki tecrübesi Mozambik'e aktarılmaya devam ediyor.

Ülkenin başkenti Maputo çevresindeki 30 ilköğretim okulunun idarecilerine "Mozambik Eğitime Destek Programı" kapsamında eğitim verildi.

Programda, öğrencinin öğrenme sürecine destek olunması, sınıf ve öğretmen ilişkileri, sınıf yönetimi gibi konular ele alındı.

Mozambik Eğitim Bakanlığına yönelik program sonrasında eğitimlerini başarıyla tamamlayan okul müdürlerine sertifikaları verildi.

Programa, Türkiye'nin Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan, Mozambik Eğitim Ulusal Direktörü Remane Selemene, Maputo İl Eğitim Direktörü Armando Dombo, TİKA ve TMV yetkilileri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Büyükelçi Kızıltan, "TİKA ve TMV'nin Mozambik eğitimine verdiği desteği bir kez daha görmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Selemene de TİKA'nın eğitimde verdiği desteklerden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, TMV'nin çalışmalarına devam edeceğine inandığını söyledi.

Program sonunda eğitime katılan 3 kişiye, çekilişle Türk Hava Yollarınca (THY) Türkiye-Mozambik gidiş dönüş bileti hediye edildi.

Türkiye'ye gidecek eğitimcilerin TMV ve Türk eğitim sistemi ile ilgili bilgilendirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA