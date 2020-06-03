TİKA'dan Moritanya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek
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TİKA'dan Moritanya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğinin iş birliğiyle Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 400 aileye gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan Moritanya'nın Kovid-19'la mücadelesine destek
03.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:51

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliğinin iş birliğiyle Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 400 aileye gıda ve temizlik malzemesi desteğinde bulundu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçiliği ve Moritanya'daki yerel sivil toplum kuruluşları (STK) iş birliğinde, Kovid-19'un yol açtığı zor süreçte, hayatını idame ettirmeye çalışan Moritanyalı 400 aileye temel gıda ve temizlik malzemeleri içeren yardım paketi dağıttı.

Yardım paketlerinin teslim törenine Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Cem Kahyaoğlu, Güney Nuakşot Valisi Muhammed Ould Saleck, El Mina Belediye Başkanı Muhammed Abdellahi Ould Sgair ve Nesim Dernek Başkanı Milletvekili Abou Sid'Ahmed Khalifa katıldı.

Büyükelçi Kahyaoğlu, törende yaptığı konuşmada, "Bu mütevazı yardım, Türk ve Moritanya halkları arasında kardeşliğin yanı sıra her iki devlet ve toplum arasındaki samimi ilişkilerin güçlülüğünü göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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