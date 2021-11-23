TİKA'dan Moğolistan'da Türkçe Eğitime Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından Moğolistan'ın Töv Vilayetinde bulunan Erdene İlçe İlkokuluna donanım desteği verildi.

1980 yılında kurularak hizmete açıldığından beri herhangi bir tadilat işlemi görmeyen ve başkent Ulanbator'dan yaklaşık 80 km mesafede bulunan Erdene ilçe okulunda 600 öğrenci eğitim alıyor.

Gerçekleştirilen proje ile çocukların eğitim ortamının iyileştirilmesi ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan onarım işleri tamamlanarak gerekli malzemeler temin edildi.

Moğol çocuklar eğitim öğretim faaliyetlerine uygun ve konforlu bir ortamda eğitim alma imkanı bulurken, projenin diğer kırsal bölgedeki devlet okullarına örnek olması hedefleniyor.

Projenin açılış törenine T. C. Ulanbator Büyükelçisi Zafer Ateş, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Emrah Ustaömer, Erdene Kaymakamı Mungunbayar Ayush, TİKA Ulanbator Koordinatör Yardımcısı Ceylan Atmaca, İlçe Okul Müdürü Hosbayar Lkhagvadorj, öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Öğrenciler, TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini sunarak çizdikleri resimlerle Türk ve Moğol halkı arasındaki dostluğu ifade etti.

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