TİKA'dan Moğolistan'da seracılığa destek
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TİKA'dan Moğolistan'da seracılığa destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da tarım sektörünü kalkındırmak, istihdamı arttırmak ve gıda güvenliğini geliştirmek amacıyla yazlık sera kurdu.

TİKA'dan Moğolistan'da seracılığa destek
24.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:46

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da tarım sektörünü kalkındırmak, istihdamı arttırmak ve gıda güvenliğini geliştirmek amacıyla yazlık sera kurdu.

TİKA tarafından Moğolistan'ın batı sınırında, başkent Ulanbator'dan yaklaşık 1.700 km uzaklıkta yer alan Bayan-Ölgiy Vilayeti Ölgiy ilçe merkezindeki Hovd nehri kenarında, 5 adet yazlık seranın kurulumu gerçekleştirildi. Proje kapsamında sulama sistemleri, moto pompa ve su deposu gibi malzemeler temin edildi.

Bayan-Ölgiy vilayetinin 35.000 nüfuslu Ölgiy ilçesi günlük sebze ihtiyaçlarının ancak %10-15'ini yerel üretimlerinden karşılayabiliyor. Geriye kalan sebze ihtiyaçlarını yurtdışı ve diğer illerden karşılayabilen bölge halkı, tarımsal faaliyetler konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi olmamaları nedeniyle günlük yaşamlarında taze ve sağlıklı sebze tüketemiyorlar. TİKA'nın hayata geçirdiği proje ile Moğolistan'da sebze yetiştiriciliğinin arttırılmasına, yerel halkın istihdam edilmesine, küçük ölçekli işletmeciliğin desteklenmesine ve seracılığın geliştirilmesine katkı sağlandı.

Yazlık Sera Kurulumu Projesinin açılış töreninde konuşan TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer, projenin yoksul ailelere gelir getirmesi, kırsal göçün azaltılması, yerel halkın taze sebze ve meyve erişimine imkan sağlaması açısından önemini vurguladı. Projenin Moğolistan genelinde yaygınlaşmasına fayda sağlaması amacıyla yazlık seraların kurulumu işini gerçekleştirdiklerini belirten Ustaömer, TİKA'nın Moğolistan genelinde ve Bayan-Ölgiy Vilayeti'nde gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Bayan-Ölgiy Valisi Gilimhan Aip ise açılış töreninde yaptığı konuşmada TİKA'nın son yıllarda Bayan-Ölgiy Vilayeti'nde eğitim, sağlık, insani yardım, su ve su hijyeni sektörlerinde birçok önemli proje gerçekleştirdiğini ifade etti. Aip, Tarım sektörünün kalkınmasına ve istihdama katkı sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen yazlık sera kurulumu projesi ile yerel halkın taze ve sağlıklı sebzeye erişimine ve üretim sektöründe istihdam edilen kişilerin sayılarının artmasına imkan sağlanacağını belirtti. Dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanlarında olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali, şahsı ve halkı adına Türkiye Cumhuriyeti ve TİKA'ya teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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