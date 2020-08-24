TİKA'dan Moğolistan'da seracılığa destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Moğolistan'da seracılığa destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da tarım sektörünü kalkındırmak, istihdamı artırmak ve gıda güvenliğini geliştirmek amacıyla yazlık sera kurdu.

TİKA'dan Moğolistan'da seracılığa destek
24.08.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:20

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da tarım sektörünü kalkındırmak, istihdamı artırmak ve gıda güvenliğini geliştirmek amacıyla yazlık sera kurdu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından Moğolistan'ın batı sınırında, başkent Ulanbator'dan yaklaşık 1700 kilometre uzaklıktaki Bayan-Ölgiy Vilayeti Ölgiy ilçe merkezindeki Hovd Nehri kenarında, 5 yazlık seranın kurulumu gerçekleştirildi.

Proje kapsamında sulama sistemleri, moto pompa ve su deposu gibi malzemeler temin edildi.

TİKA'nın hayata geçirdiği projeyle Moğolistan'da sebze yetiştiriciliğinin artırılmasına, yerel halkın istihdam edilmesine, küçük ölçekli işletmeciliğin desteklenmesine ve seracılığın geliştirilmesine katkı sağlandı.

Yazlık Sera Kurulumu Projesinin açılış töreninde konuşan TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer, projenin yoksul ailelere gelir getirmesi, kırsal göçün azaltılması, yerel halkın taze sebze ve meyve erişimine imkan sağlaması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Projenin Moğolistan genelinde yaygınlaşmasına fayda sağlaması amacıyla yazlık seraların kurulumu işini gerçekleştirdiklerini belirten Ustaömer, TİKA'nın Moğolistan genelinde ve Bayan-Ölgiy Vilayeti'nde gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Bayan-Ölgiy Valisi Gilimhan Aip de TİKA'nın son yıllarda Bayan-Ölgiy Vilayeti'nde eğitim, sağlık, insani yardım, su ve su hijyeni sektörlerinde birçok önemli proje gerçekleştirdiğini ifade etti.

Tarım sektörünün kalkınmasına ve istihdama katkı sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen yazlık sera kurulumu projesiyle yerel halkın taze ve sağlıklı sebzeye erişimine ve üretim sektöründe istihdam edilen kişilerin sayılarının artmasına imkan sağlanacağını vurgulayan Aip, dost ve kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman yanlarında olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor Güncel
İzmir'de dünyada bir ilk olan otobüs; ateş ölçüyor, maskesiz yolcuları uyarıyor
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Cinsellik
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Medya
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Güncel
Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Magazin
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar Ekonomi
Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan vatandaşa hazır kıyma uyarısı: Tavuğun atık kısımlarından elde ediyorlar
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
FOX TV, Fatih Portakal'ın kanaldan ayrıldığını doğruladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
İntihara kalkışan genç kadının yaşadıkları yürek dağladı
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Bebeği kaldırıp yere atan cani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yürek yakan anlar kamerada
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Köpeklere tecavüz eden sapığın karısı isyan etti: Engel olamıyorum
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Koronavirüs salgını nedeniyle kelle paça çorbasına olan ilgi arttı
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Çakıcı, Antalya'da MHP'lilerle bir araya geldi: Benim babam da dedem de şehit
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Canlı yayında Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert polemik: Bağırma kardeşim
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Spor Yazarı Mehmet Demirkol, beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Uçuk fiyatlarıyla dikkat çeken sosyetik mekandaki maske kavgasında yumruklar havada uçuştu
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Muhtarla yeni taşınan köylülerin arasındakiler 'Entel köy Efe köye karşı' filmini aratmadı
Sevgilisinin ittiği arabayı düz kontak yaparak kaçırdı
Sevgilisinin ittiği arabayı düz kontak yaparak kaçırdı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Giresun'daki sel felaketinin ardından şehirdeki yollar büyük ölçüde tahrip oldu
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi
Erdoğan'ın hocası anlattı: Zekasıyla, boyuyla, posuyla öne çıkan bir öğrenciydi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 460,4 liradan işlem görüyor
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
Ezgi Mola, çocuklar için açılan İhmal ve İstismarı Önleme Merkezin'in açılışında duygusal anlar yaşadı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Kahvaltıda kokoreç pide yiyen Aleyna Tilki, takipçilerinin iştahını kaçırdı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: MHP Genel Başkanı, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmasını değerlendirdi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 7'ye yükseldi
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Mardinli esnaf, hatalı basım 100 TL'yi 150 bin TL'ye satmak için teklif bekliyor
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kırmızı benekli alabalığın, yılandan kurtulma mücadelesi anbean kamerada
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Kimsesiz şoförün mezarı, trafik kazalarına dikkat çekmek için olay yerine yapıldı
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Dönmez Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Onur Saylak Selami Şahin Burak Özçivit Bergüzar Korel
Spor Fuat Çapa Jose Sosa Sinan Gümüş Omar Elabdellaoui Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Sel İzmir Adana Bursa
Şu an buradasınız: TİKA'dan Moğolistan'da seracılığa destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 12:20:10. #1.15#
title