TİKA'dan Moğolistan'da 2 bin aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da 2 bin aileye gıda paketi ve hijyen malzemesi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'da 2 bin aileye gıda paketi ve hijyen malzemesi dağıttı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yardımlar Moğolistan'daki en önemli milli bayramlardan Tsagaan Sar ve ülkedeki yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede dar gelirli ailelere destek amacıyla yapıldı.

Un, pirinç, yağ, şeker, erişte, kurabiye, deterjan, sabun ve maske gibi gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan toplam 2 bin yardım paketi, TİKA tarafından yürütülen proje kapsamında, Ulanbator'un Bayangol, Bayanzürh, Nalayh, Han-Uul, Songinhairhan, Sühbaatar ve Çingiltey belediyeleri sınırları içerisindeki dar gelirli ailelerin yanı sıra Engellilerin Kişisel Gelişimi Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Törene Moğolistan Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakan Yardımcısı Zülfikar Sarkıt, TİKA Ulanbator Koordinatörü Emrah Ustaömer ve belediye sosyal yardım kurumlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Sarkıt, TİKA'nın, Moğolistan'a her zaman destekte bulunarak farklı alanlarda projeler gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle ülkede uygulanan karantinada dar gelirli ve yoksul ailelere temel gıda yardımına ihtiyaç duyuluyordu. Bakanlığımızca bu ailelere destek sağlanmasına rağmen yetersiz kaldığımız için TİKA'ya talebimizi iletmiştik. Sağ olsun, TİKA da talebimizi olumlu karşıladı. Moğollar için oldukça kutsal olan ve ritüel olarak insanların ikramlarda bulundukları bayramımızda ayrıca ekonomik olarak zor durumda kaldığımız böyle bir dönemde Türk devleti ve Türk halkı olarak yardım eli uzatmaları bizi çok mutlu etti. Verilen destek için Türkiye ve TİKA'ya şükranlarımızı iletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin