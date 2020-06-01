TİKA'dan Moğolistan'a içme suyu deposu yardımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'ın Darhan ilinde halkı temiz içme suyuna kavuşturan içme suyu deposu inşa etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan'ın Darhan ilinde halkı temiz içme suyuna kavuşturan içme suyu deposu inşa etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Darhan'da 40 bin kişi çadır mahallelerinde yaşıyor ve pek çok kişi içme suyunu uzaktan taşıyor.

Bölge halkının temiz suya erişim zorluklarının giderilmesi amacıyla başlatılan projeyle modern elektronik su ölçme sistemli 5 tonluk içme suyu deposu ve kart okutma panolu içme suyu deposu yapılarak, yerel halka kesintisiz su hizmeti sunuldu.

Hayata geçirilen proje, aynı zamanda yerel halkın sudan kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesine de katkı sağlayacak.

Projenin teslim töreninde konuşan 3'üncü Köy Muhtarı Tuya Dorj, halk arasında yaşanan en acil sorunlarından biri olan içme suyuna erişim sorununu çözen TİKA'ya ve Türk halkına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Kaynak: AA