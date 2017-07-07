Tika'dan Mogadişu Belediyesine Ekipman Yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'nin başkenti Mogadişu'da belediyeye şehircilik altyapısında kullanılmak üzere makine ve ekipman desteğinde bulundu.



TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TİKA'nin Somali'de gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ettiği, bu kapsamda 2011'den beri pek çok büyük projenin başarıyla tamamlandığı belirtildi.



Mogadişu Belediyesine şehircilik altyapısında kullanılmak üzere makine, ekipman ve tesis desteğinde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, Mogadişu'daki tek modern asfaltı da TİKA'nın yaptığı vurgulandı.



Açıklamada, ülkede 1990'da başlayan iç savaş sebebiyle özellikle Mogadişu'da altyapının büyük zarar gördüğü anımsatılarak, TİKA'nın uyguladığı proje sayesinde şehir merkezinde, savaştan sonra ilk defa 34 kilometrelik asfalt döküldüğü, yolların etrafına çevre düzenlemesinin yapılmasının yanı sıra bütün yolların solar aydınlatma sistemine sahip aydınlatma direkleriyle donatıldığı hatırlatıldı.



Söz konu ekipmanların şehirdeki altyapı hizmetine büyük katkı sağlayacağı aktarılan açıklamada, "TİKA tarafından Mogadişu Belediyesine beton santrali, asfalt plenti, 2 asfalt finişeri, asfalt kazma ve yükleme makinesi, 11 damperli kamyon, 3 greyder, 4 silindir, asfalt distribütörü, 2 komprasör, 2 vibratör, 2 el silindiri, 2 nivo ve ekipmanları, derz kesme makinesi, kantar, laboratuvar ekipmanları, depo tankı, 1 jeneratör, 85 çift kabin araç, 1 minibüs, idari binası, yemekhane binası, laboratuvar binası, depo ve sosyal tesis desteğinde bulunuldu." bilgisi verildi.