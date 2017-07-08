Tika'dan Meksika'daki Engelli Eğitim Merkezine Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın başkenti Meksiko'daki engelli eğitim merkezine ekipman desteğinde bulundu.



TİKA'dan yapılan açıklamada, engellilerin günlük yaşamın her alanına aktif ve sürekli katılımlarını sağlamak amacıyla projeler geliştiren Meksika Engelli Kişilerin Entegrasyonunu Geliştirme Enstitüsünün (INDEPEDI) ihtiyaç duyduğu mobilya ve ekipmanların, Başkanlık tarafından temin edildiği bildirildi.



Açıklamada, enstitü için temin edilen ekipmanların düzenlenen törenle yetkililere teslim edildiği belirtildi.



Törene, INDEPEDI Genel Direktörü Fidel Perez de Leon, Yetişkin Eğitim Ulusal Enstitüsü (INEA) Bölge Direktörü Ruben Ugalde Vazquez, TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal, merkezde eğitim gören engelliler ve aileleri katıldı.



Açıklamada, törende yapılan konuşmalara da yer verildi.



Perez, konuşmasında, karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda Türkiye'nin verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.



Fidel Perez de Leon, TİKA'nın çalışma felsefesinin, en çok yardıma ihtiyacı olanı desteklemek üzerine kurulu olduğunu belirterek, Başkanlığın Meksiko'da yaşayan engellilere verdiği desteğin amacına ulaşması için çalışacaklarını kaydetti.



TİKA Meksika Program Koordinatörü Ünal da Başkanlık olarak, nitelikli bir yaşam sürdürmekte güçlük çeken engellilerin sosyal ve ekonomik yoksunluklarının giderilmesinin yanı sıra başta eğitim olmak üzere ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik projelere önem verdiklerinin altını çizdi.



Muhammed Ünal, "Her birimizin potansiyel bir engelli adayı olduğumuzu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması konusunda TİKA projelerine devam edecek." ifadelerini kullandı.