Tika'dan Makedonya'ya Teknik Donanım Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Milli Konservasyon Merkezi'ne teknik donanım yardımında bulunuldu.

Bağışların teslim törenine Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden ve Makedonya Milli Konservasyon Merkezi Müdürü Mehmet Selmani katıldı.

Bakan Alagyozovski, burada yaptığı açıklamada, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür ederek bu bağışın TİKA ve Makedonya arasında özellikle kültürel mirasın korunması olmak üzere birçok alandaki iyi iş birliği ve desteğin göstergesi olduğunu belirtti.

Kültürel mirasın korunmasının kendilerinin önceliği olduğunu kaydeden Alagyozovski, "Bu bağışın, çalışmaların ve Makedonya'nın yüksek kültürel değerlerinin korunmasının daha başarılı yürütülmesi açısından Milli Konservasyon Merkezi'nin kapasitelerini geliştireceğini düşünüyoruz." dedi.

TİKA'nın Makedonya'nın adanmış bir ortağı ve yardımcısı olduğunu söyleyen Alagyozovski, bu stratejik ortaklığın devam etmesi ve daha büyük iş birliklerin yapılmasını umduklarını ifade etti.

Alagyozovski, bu bağışın, sponsorlar, iş adamları ve bağışçıların Makedonya'nın kültür sistemine yardımlarını devam ettirmeleri açısından örnek teşkil ettiğini belirtti.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden de Bakan Alagyozovski'ye, göreve geldiğinden itibaren TİKA ile gösterdiği ikili iş birliğindeki iyi niyet ve özveriyi takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

TİKA'nın 2005 yılından itibaren Makedonya'da eğitimden sağlığa, sosyal-kültürel iş birliğinden tarım ve hayvancılık sektörüne kadar bugüne kadar 850'nin üzerinde proje gerçekleştirdiğini anımsatan Ayden, "Projeleri gerçekleştirirken bizim en temel görevimiz ve önceliğimiz burada Makedonya'da yaşayan bütün toplumların sağlıklı, huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, çocuklarımızın iyi eğitim almasına katkı sağlanması ve gerçekleştirdiğimiz tarımsal projelerle de hem bölgelerin hem Makedonya'nın genel anlamda ekonomik kalkınmasına destek olmaktır." diye konuştu.

Milli Konservasyon Merkezi Müdürü Selmani de TİKA'nın çalışmalarını aksatmadan yürütmeye yardımcı olacak bu önemli ve değerli destekten dolayı teşekkür etti.

TİKA bu kapsamda, Merkezin teknik altyapısının uluslararası standartları sağlayacak biçimde güncellenerek çalışmalarına ivme kazandırılması amacıyla 26 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet server, 1 adet arşiv ve geri dönüşüm cihazı, 3 adet yazıcı, 1 adet dijital baskı cihazı ve 1 adet dizüstü bilgisayardan oluşan teknik donanım desteği gerçekleştirdi.