Tika'dan Makedonya'da Ceviz Yetiştiriciliğine Destek

MERKEZ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Makedonya'nın kuzeybatısında bulunan Merkez Jupa Belediyesindeki ailelere ceviz fidanları dağıtıldı.

Ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında Merkez Jupa Belediyesini ziyaret eden TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, beraberindeki heyetle Belediye Başkanı Ariyan İbrahim ile görüştü.

Görüşmenin ardından çiftçilere, ceviz fidanları dağıtıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TİKA olarak 2005 yılından bu yana Makedonya'da 850'nin üzerinde proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlıktan eğitime, kültürden restorasyona kadar çeşitli alanlarda projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Ayden, Makedonya'nın ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için tarım projeleri de yaptıklarını kaydetti.

Ayden, "Chandler" türü ceviz fidanları dağıttıklarını belirterek projenin, Batı Makedonya'daki göçün azaltılması, soydaşların bu topraklarda hayatlarını sürdürebilmesi ve iktisadi kalkınmalarına katkı sunmayı hedeflediğini anlattı.

Debre, Mavrova, Rostuşe ve Merkez Jupa'da yaşayan 60 haneye 20'şer ceviz fidanı dağıtılacağını söyleyen Ayden, Doğu Makedonya'da da 20 aileye bin fidan dağıtacaklarını ifade etti.

Ayden, projenin sürdürülebilirliği noktasında Türkiye'den uzman heyetlerle ailelere yardımlarını da sunacaklarını belirtti.

Dağıtılan ceviz fidanı türünün iklime uygun olduğunu, 100 yıla yakın meyve verim süresi ve kök başına 25-30 kilo meyve verebileceğini kaydeden Ayden, hane başına yıllık 10-15 bin avro gelir sağlanmasının mümkün olacağını vurguladı.

Ayden, gelecek günlerde arıcılık projesini de hayata geçireceklerini duyurdu.

Merkez Jupa Belediye Başkanı İbrahim de bugünün kendileri için büyük bir gün olduğunu söyledi.

Bir yandan Afrin'de zafere ulaşıldığını diğer yandan Jupa'da fidan dağıtıldığını, bunun Türkiye'nin gücünün bir göstergesi olduğunu dile getiren İbrahim, "Bir defa daha Türkiye'ye teşekkür etmek isterim. İnşallah devamı da gelecek daha büyük projeleri Türkiye'yi de arkamıza alıp Balkanlar'a ve Avrupa'ya Türkiye'nin gücünü göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin de projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

TİKA, ceviz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesi kapsamında yarın Pehçevo Belediyesine bağlı Crnik köyünde de çiftçilere ceviz fidanı dağıtacak.