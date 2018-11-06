Tika'dan Makedonya'da Anne Çocuk Sağlığına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Makedonya'da Çayır Mayka Tereza Kadın Doğum Hastanesinin Hijyen ve Sterilizasyon Öncesi Bölümü'ne kapsamlı tadilat ve donanım desteği sağlandı.

Makedonya'nın özellikle son dönemlerde büyük ölçüde karşılaştığı bebek ölümleriyle mücadele etme stratejisi kapsamında, TİKA tarafından bugüne kadar Üniversite Kliniği çocuk hastalıkları bölümü, acil üniteleri ve yoğun bakım ünitesinin kapsamlı tadilatı ve donanımı gerçekleştirildi. Diğer taraftan tüm ülkedeki farklı devlet hastanelerinde görev yapmakta olan yeni doğan uzmanları, ebe ve hemşirelerine yönelik eğitim programları da düzenlendi. Makedonya'daki bebek ölümleriyle mücadele kapsamında, başkent Üsküp'te 1965 yılında hizmete giren ve Makedonya dışından da hasta kabulü ile yüksek kapasitede tüm bölgeye hizmet vererek, yılda 4 binden fazla doğumun gerçekleştirildiği Çayır 'Mayka Tereza' Kadın Doğum Hastanesine TİKA tarafından önemli bir destek sağlandı.

Yılda yaklaşık 13 bin muayene hizmeti verilen ve 37 binden fazla biyokimya analizi yapılan hastanenin Hijyen ve Sterilizasyon Öncesi Bölümü'nün kapsamlı tadilatı ve donanımı projesi çerçevesinde bölümün tamamı yenilendi. Yangın alarm sistemi, sıcak- soğuk merkezi, havalandırma sistemi, gerekli donanım ekipmanları ve saatte 100 kg yıkama-kurutma kapasitesi ile hijyen ve sterilizasyon sistemi kurularak muhtemel riskler ortadan kaldırıldı.

Yenilenen Hijyen ve Sterilizasyon Bölümü'nün açılış törenine katılan Çayır Belediye Başkanı Visar Ganiu, TİKA Makedonya Ofisi'nin kurulduğu günden itibaren Makedonya'ya vermiş olduğu desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle sağlık alanına yapılan yatırımların Makedonya toplumu için büyük önem arz ettiğini ifade etti. Çayır Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Dr. Başkim İsmaili de, hastanenin en önemli bölümlerinden biri olan, hijyen ve sterilizasyon zincirindeki en önemli halkayı temsil eden alanın bu kadar kapsamlı bir şekilde yenilenmesi ve donanımının eksiksiz tamamlanması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya teşekkürlerini sundu. - ANKARA