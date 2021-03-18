TİKA'dan Macaristan'da çocuk hastanesine tıbbi ekipman desteği
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TİKA'dan Macaristan'da çocuk hastanesine tıbbi ekipman desteği

18.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:32
TİKA'dan Macaristan'da çocuk hastanesine tıbbi ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Szent Janos Merkez Hastanesine tıbbı ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de faaliyet gösteren Szent Janos Merkez Hastanesine tıbbı ekipman desteği sağladı.

TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğünce, Szent Janos Merkez Hastanesinin sağlık hizmetlerinin desteklenmesi için temin edilen tıbbi ekipman hastane yetkililerine teslim edildi.

Proje kapsamında temin edilen ileri teknolojiye sahip tıbbi ekipmanın, özellikle kas ve iskelet sistemi hastalıkları olan bebek, çocuk ve gençlerde, hastalıkların zamanında teşhisinde ve uygun tedavisinde ilerleme sağlanması, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarının geliştirilmesi, aynı zamanda Ulusal Nöromüsküler Hastalıklar Merkezi ve Nadir Hastalıklar Merkezinin üyesi olan hastanenin araştırma çalışmaları için de katkı oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz

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