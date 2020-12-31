TİKA'dan Lübnan devlet üniversitesine stüdyo desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'da yoğun olarak sürdürdüğü destek projeleri kapsamında ülkenin tek devlet yükseköğretim kurumunu 3 yeni modern stüdyoya kavuşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'da yoğun olarak sürdürdüğü destek projeleri kapsamında ülkenin tek devlet yükseköğretim kurumunu 3 yeni modern stüdyoya kavuşturdu.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın yıllardan beri Lübnan'da sürdürdüğü çeşitli kalkınma ve yardım faaliyetleri çerçevesinde Lübnan Üniversitesi'nde bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Lübnan Üniversitesi'nin, ülkenin tek devlet üniversitesi olması hasebiyle yoğun ilgi gördüğüne dikkati çeken Aydın, bu bağlamda üniversitenin kapasite artırımına yönelik gerçekleştirilen proje kapsamında modern ekipmanlarla donatılmış 3 adet stüdyo kurulduğunu aktardı.

Video montaj-animasyon, film yapım ve seslendirme ekipmanlarıyla donatılan stüdyoların üniversitenin Trablusşam kentinde bulunan Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nde kurulduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlanan donanım ve yazılım desteği ile Trablusşam'da bu alanda yüksek lisans programına sahip tek fakülte olan Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, dijital ortamda ses kayıtlarının yapılacağı, seslendirme ve kurgulamaya imkan sağlayacak bir ses kayıt stüdyosunun yanı sıra, video montaj, video kurgu, animasyon ve film yapımlarının gerçekleştirebileceği stüdyolara kavuştu."

TİKA Koordinatörü Aydın, "Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi, profesyonel kameralar, fotoğraf makineleri, ses kayıt cihazları, bilgisayarlar, mikrofonlar, kulaklıklar ve çeşitli profesyonel yazılımlar ile oluşturulan stüdyolar sayesinde 1000 öğrencisinin yanı sıra şehirdeki diğer üniversite öğrenci ve öğretim üyelerine hizmet verebilecek imkana kavuştu." ifadelerini kullandı.

Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı İsam Ubeyd de dost ülke Türkiye'nin bu projeyle gençlerin eğitim hedeflerini gerçekleştirmesi konusundaki iş birliğine ne kadar önem verdiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

TİKA'nın gerçekleştirdiği bu proje sayesinde Lübnan Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bölgede en donanımlı stüdyolara kavuştuğunu ifade eden Ubed, kendilerine bu imkanları sağlayan Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizi yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi