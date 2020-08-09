TİKA'dan Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesine ziyaret
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TİKA'dan Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesine ziyaret

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, beraberindeki heyetle Lübnan'ın güneyindeki Sayda Türk Hastanesini ziyaret etti.

TİKA'dan Lübnan'daki Sayda Türk Hastanesine ziyaret
09.08.2020 21:31 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:32

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, beraberindeki heyetle Lübnan'ın güneyindeki Sayda Türk Hastanesini ziyaret etti.

Korkmaz'a ziyareti sırasında TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın ile Türkiye Sağlık Bakanlığından teknik uzmanlar eşlik etti.

Türk heyet, ziyaret kapsamında Lübnan Sağlık Bakanlığı Hukuk Danışmanı Hüseyin Muhaydeli, Bakanlık Tıbbi Danışmanı Muhammed Haydar ve Sayda Belediye Başkanı Muhammed es-Suudi ile bir araya geldi.

Bülent Korkmaz, burada yaptığı açıklamada, Sayda Türk Hastanesinin üstün teknik özelliklere sahip tıbbi bir merkez olarak inşa edildiğini söyledi.

Korkmaz, Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle, hastanenin önce bazı birimlerinin daha sonra tamamının faaliyete geçirilmesine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Hüseyin Muhaydeli ise herkesin çalışmaya istekli olduğunu ve hastanenin yakın zamanda açılacağını belirtti.

Lübnan'da 2006 yılında yaşanan savaşın ardından TİKA'nın Sayda'da yaptırdığı ve 2010 yılında inşaatı tamamlanan Sayda Türk Hastanesi henüz faaliyete geçmedi.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158 olduğu, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.

Beyrut Valisi Mervan Abbud, patlamanın neden olduğu zararın 15 milyar doları aşabileceğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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