TİKA'dan Lübnan'da 1000 aileye gıda yardımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde 1000 aileye gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Trablusşam kentinde 1000 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA'nın başkent Beyrut'taki ofisi, ekonomik kriz ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoksulluğun artış gösterdiği Lübnan'ın kuzeyinde yer alan Trablusşam bölgesindeki ihtiyaç sahibi 1000 aileye temel gıda maddelerinden oluşan yardımlar dağıttı.

TİKA Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kovid-19'la mücadele tedbirleri bağlamında ekonomik darboğaz ve işsizliğin Lübnan'da da etkisini gösterdiğini söyledi.

Salgından en çok etkilenen aileler için Trablusşam bölgesindeki STK'larla yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Aydın, şeker, pirinç, mercimek, kuru fasulye, nohut, bulgur, şehriye, makarna, sıvı yağ ve salça gibi temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolilerini yoksul ailelere ulaştırdıklarını kaydetti.

Aydın, TİKA'nın Lübnan'daki insani yardım çalışmaları kapsamında yıl başından bu yana 60 ton gıda maddesini ülke genelinde 4 bin aileye ulaştırmayı başardığını ifade etti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.

Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, birkaç aydan beri çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada her geçen gün değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Resmi kurda bir Amerikan doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 4 bin liranın üzerinde işlem görüyor.

Lübnan hükümeti de her yıl 2 milyar olmak üzere 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA