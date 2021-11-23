TİKA'dan Libyalı İtfaiyecilere Temel İtfaiye ve Taktik İlkyardım Eğitimi

KONYA (Habermetre) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) iş birliğinde Libya'dan gelen 20 itfaiye personeline Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında "Temel İtfaiye ve Taktik İlkyardım Eğitimi" verildi.

TİKA, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve PARHAD iş birliğinde geliştirilen 12 günlük "Temel İtfaiye ve Taktik İlkyardım Eğitimi" programı Libyalı 20 itfaiye personelinin katılımı ile Konya'da gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında yangına müdahale, arama kurtarma, trafik kazasına müdahale, iş güvenliği ve taktik ilk yardım konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Teorik eğitimin sonunda uzman eğitmenlerin gözetiminde başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. 12 günlük teorik ve uygulamalı eğitimi ve tatbikatı başarıyla tamamlayan Libyalı itfaiyecilere Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde düzenlenen tören ile sertifikaları verildi.

Libya'dan gelen itfaiye grubunun Başkanı Muhamed Tayep, verilen itfaiye eğitimlerinin oldukça faydalı ve verimli geçtiğini ifade etti. Düzenlenen programdan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TİKA'ya, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına ve PARHAD'a teşekkür etti.

Sertifika töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, yangın, afet ve olağanüstü olayların yaşanması istenmese de her koşula hazırlıklı olmak gerektiğini, programı başarıyla tamamlayan Libyalı itfaiyecilerin ülkelerine döndükleri zaman aldıkları eğitimleri başarıyla uygulamalarını dilediğini belirterek, projedeki işbirliği için TİKA'ya teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici de eğitimlerini başarı ile tamamlayan katılımcıları tebrik ederken, projedeki katkılarından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Afet ve acil durumlar karşısında işbirliği yapılan ülkelerin insan kaynağı kapasitesini artırmayı amaçlayan Acil Durum ve Afet Müdahaleleri Eğitim Programı (ADAMEP) kapsamında farklı meslek gruplarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlere devam edilmesi planlanıyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet