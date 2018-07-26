Tika'dan Libya'ya Tıbbi Malzeme Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'un doğusunda bulunan ve 280 bin nüfusa sahip Zliten şehri ile mücavir bölgelere sağlık hizmeti sunan Zliten Eğitim Hastanesine tıbbi yardım ve ekipman desteği sağladı.

Yardımların sunulması sırasında Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, TİKA Libya Koordinatörü Fatih Karaca ve Zliten ilinin belediye meclis üyeleri hazır bulundu.

TİKA Libya Koordinatörü Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA, Türk halkından Libya'ya bir hediye olarak Zliten Hastahanesi için bazı tıbbi malzemeler ve ekipmanlar temin etti." dedi.