TİKA'dan Libya'da mesleki eğitim kursları projesi

17.10.2019 14:39

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Libya Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Ulusal Kurulu iş birliğinde Libya'daki Misurata Endüstriyel Teknoloji Fakültesinde mesleki eğitim kursları projesi hayata geçiriliyor.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında Türkiye'den giden MEB görevlisi meslek öğretmenlerinin 4 hafta boyunca vereceği "Yenilenebilir Enerji Güneş Enerjisi (Fotovoltaik) Sistemleri Kursu" ile "Elektrikli Ev Aletleri ile Buzdolabı ve Klima Tamir ve Bakım" kurslarının açılışı yapıldı.

Proje açılışına Türkiye'nin Misurata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, Libya Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları İdaresi Eğitim Daire Başkanı Ahmed Ebu El Kasım Arhuma, Mesleki Eğitim Ulusal Kurulu üyeleri ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Başkonsolos Gürmeriçliler, TİKA'nın hem insani yardım hem de kalkınma ve teknik iş birliği projeleri alanında Türkiye'nin en önemli kurumlarından olduğunu belirterek "Libya da eğitim alanında gerekli altyapıya ve teknik imkanlara fazlasıyla sahip. Dolayısıyla bu eğitim projesi ve etkinlikler aynı zamanda bir tecrübe paylaşımı anlamına da gelmektedir." dedi.

Misurata'daki Endüstriyel Teknoloji Fakültesi Dekanı Ahmed bin Sassi, projenin fakülte mensuplarının teknik alanda kendilerini yetiştirmelerine ve mesleki maharetlerini güçlendirmelerine katkı sağlayacağını ifade ederek öğrenci ve mezunların mesleki verimliliklerini artırmalarına katkı sağladığı için mesleki eğitim projesine destek veren TİKA'ya teşekkür etti.

Açılışın ardından başlayan eğitimler, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görevli öğretmen Türker Yavuzer, İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Aziz Güneroğlu, Ankara Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Ayhan Ülker tarafından verildi. Kurslara, Libya'nın güney ve Fizan bölgeleri de dahil olmak üzere farklı bölgelerinden öğretim elemanları ve teknik personelin oluşturduğu 100 kursiyer katıldı.

Öte yandan proje kapsamında Türkiye'den temin edilen eğitim setlerinin kullanıldığı yenilenebilir enerji laboratuvarı ile ev aletleri tamiri atölyesi açıldı.

Mesleki eğitim projeleriyle Libya'da yaşanan siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle yabancı iş gücünün ülkeden ayrılmasıyla ortaya çıkan yetişmiş ve kalifiye meslek erbabı ihtiyacının giderilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA