TİKA'dan Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Öğretimine Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Kuzey Makedonya genelinde Türkçe eğitim veren okullarda kullanılmak üzere Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığınca onaylanan ve öğretim metodolojisini esas alan "Daha Etkili Öğretim İçin" kitabının basım ve dağıtımına destek sağladı.

Kuzey Makedonya Türk Öğretmenler Birliği ile birlikte hayata geçirilen proje ile özellikle ülke genelinde Türkçe eğitim veren okullardaki eğitim ve öğretimin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında; Doç. Dr. Osman Emin tarafından kaleme alınan ve ülkede yaşayan Türklerin dilleri, milli, kültürel ve tarihsel değerlerinin korunması çerçevesinde, Türkçe eğitiminin öneminden hareketle eğitim sisteminin sorunlarını çözmeye yönelik yeni anlayışlar kazanılması amacıyla kullanılan yöntem ve tekniklerin incelenmesini konu "Daha Etkili Öğretim İçin" kitabının 1000 adet basım ve dağıtımına destek sağlandı.

Genel hatları ile eğitim alanındaki yeni gelişmeler ve eğitimin geleceği hakkında okuyucularda bütüncül bir bakış açısı oluşturma amacıyla yapılmış, başta eğitimciler, eğitim alanında çalışanlar ve çalışmaya aday olanlar olmak üzere, okullar, eğitimdeki yenileşmeleri anlamak isteyenlere yönelik hazırlanan ve Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından mesleki literatür olarak onaylanan kitap ülke genelindeki Türk okullarında görev yapan öğretmenlere teslim edildi.

Mezkür eserin tanıtım ve değerlendirme programlarına kitabın müellifi ve Üsküp Blaje Koneski Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı akademisyen Doç. Dr. Osman Emin, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Makedonya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Vildan Daut, Yeni Balkan Yayınevi yetkilisi Mürteza Sulooca ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Vrapçişte ve Gostivar bölge okullarında düzenlenen programlara katılan öğretmenler alanında ilk olma özelliği taşıyan bu nitelikteki bir eserin Kuzey Makedonya Türkçe eğitim öğretimine yapacağı katkıdan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

TİKA bugüne kadar, "Her Türk Köyüne Okul İnşası" başta olmak üzere Kuzey Makedonya'da yaşayan soydaşlarımızın eğitim altyapılarının güçlendirilmesine yönelik projelerinin yanı sıra çeşitli bölgelerde Türkçe kursları ve hizmet içi eğitim gibi faaliyetleri uygulayarak beşeri sermayenin artırılması ile Türkçe'nin korunması ve yaşatılmasına dönük birçok projeyi hayata geçirdi.

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