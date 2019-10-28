TİKA'dan Kuzey Makedonya'da eğitime destek

28.10.2019 19:17

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) kapsamlı tadilatı, tefrişatı ve donanımı yapılan Hayvancılık Enstitüsü Eğitim Sınıfı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren enstitüde gerçekleşen açılışa, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Kiril ve Metodiy Üniversitesi Rektörü Nikola Yankulovski, Hayvancılık Enstitüsü Müdürü Rodne Gorkioska Nastova'nın yanı sıra enstitü müdürleri ve çalışanları katıldı.

Ayden, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Kuzey Makedonya'da birçok farklı alanda bine yakın proje gerçekleştirdiğini, ülkedeki toplumları ve kurumları da kapsamayı amaçladıklarını söyledi.

Enstitüden gelen taleple söz konusu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Ayden, "Eminim ki, zaten ciddi tecrübe ve birikime sahip olan enstitüde, eğitim kalitesinin artırılması ve daha üst seviyede eğitim verilmesi noktasında çok ciddi katkılar verilecek." ifadelerini kullandı.

Ayden, ekonomik kalkınmaya önem verdiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler TİKA olarak, bu ülkede yapacağımız üniversiteyle yürüteceğimiz diğer projelerde ve kamu kurumlarıyla projelerde, bu ülkenin gerek ekonomik kalkınmasına destek vermek, gerek insan kapasitesinin geliştirilmesine, eğitim seviyelerinin daha üst donanımlara getirilerek bu ülkeye hizmet edebilecek insanların yetişmesine birlikte katkı sunmaya hazırız."

TİKA'nın ülkede yürüttüğü diğer tarım ve hayvancılık projelerinde verilecek eğitimlerde, yenilenen sınıfın kullanılması noktasında kendilerine destek olunacağını belirten Ayden, enstitü yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Kiril ve Metodiy Üniversitesi Rektörü Yankulovski, eğitim alanına yapılan bu tür hibelerin kendini mutlu ettiğini belirterek, "Bugünkü hibe ve daha önce Tıp Fakültesi Dekanlığım zamanında TİKA'dan aldığımız ve tecrübe ettiğimiz pek çok bağış, bizim için gerçekten önemli bir andır." dedi.

Nastova da Enstitü ile Türkiye arasındaki ilişkiye değinerek, İstanbul, Tekirdağ ve Van'da çeşitli bilimsel kongrelere katıldıklarını anımsattı.

Bugünün kendileri için önemli bir gün olduğunu vurgulayan Nastova, "Bilime adanmış bizler, dostumuz TİKA tarafından hibe edilen bu en modern sınıfta, hayvancılık, balıkçılık, beslenme, tarımsal girişimcilik ve diğer ilgili alanlardaki deneyimlerimizi ve bilgilerimizi aktarabileceğiz". ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA