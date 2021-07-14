TİKA'dan Kuzey Makedonya'da Arıcılığa Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında ülkenin doğusundaki Lozova Belediyesinde bünyesindeki arıcılara bal üretim ekipmanı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında ülkenin doğusundaki Lozova Belediyesinde bünyesindeki arıcılara bal üretim ekipmanı desteğinde bulundu.

TİKA tarafından Kumanova (Rahmanlı, Güreler), Lozova (Dorfulu), Karbintsi (Radanya), İştip (Penuş)ve Konçe bölgelerinden arıcılara eğitimler verilerek arılı kovanlar ve bal üretim ekipmanı desteğinde bulunuldu.

Bölgedeki 23 aileye verilen arıcılık ekipmanı dağıtım törenine TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Lozova Belediye Başkanı Aco Velkovski ile arıcılıkla uğraşan vatandaşlar katıldı.

Söğüt, burada yaptığı açıklamada, proje kapsamında Lozova, İştip, Karbintsi ve diğer bölgelerde arıcılıkla uğraşan çiftçilere destekte bulunduklarını söyledi. Farklı bölgelerden vatandaşlarla bir arada olduklarını belirten Söğüt, "Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunu, iş birliğini gösteren ve iki ülke arasındaki bu iş birliğinin daha da ilerlere gitmesini ifade eden bir nişane. " diye konuştu. Etkinliğin sadece arıcılık ekipmanı hibesi olmadığının altını çizen Söğüt, ülkedeki bal rekoltesinin artmasına katkı sağlayacak bir çalışma olacağını dile getirdi.

Velkovski de etkinliğin Lozova Belediyesi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Velkovski, "TİKA'nın arıcılara sağladığı bu desteğiyle belediyemizde sadece arıcılığı ve tarımın gelişmesine katkı anlamına gelmiyor, aynı zamanda belediyenin yerel ekonomik gelişimine doğrudan etki sağlayacaktır. " ifadesini kullandı.

Proje kapsamında her aileye arılarıyla 10'ar kovan verilecek. Öte yandan, proje kapsamında TİKA 16 Temmuz'da Gostivar'a bağlı Zdunye köyünde de 27 aileye arıcılık ekipmanı dağıtımında bulunarak toplam 50 aileye ulaşacak.

Kaynak: Habermetre