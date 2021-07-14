TİKA'dan Kuzey Makedonya'da Arıcılığa Destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da Arıcılığa Destek

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da Arıcılığa Destek
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında ülkenin doğusundaki Lozova Belediyesinde bünyesindeki arıcılara bal üretim ekipmanı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya'da Arıcılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında ülkenin doğusundaki Lozova Belediyesinde bünyesindeki arıcılara bal üretim ekipmanı desteğinde bulundu.

TİKA tarafından Kumanova (Rahmanlı, Güreler), Lozova (Dorfulu), Karbintsi (Radanya), İştip (Penuş)ve Konçe bölgelerinden arıcılara eğitimler verilerek arılı kovanlar ve bal üretim ekipmanı desteğinde bulunuldu.

Bölgedeki 23 aileye verilen arıcılık ekipmanı dağıtım törenine TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt, Lozova Belediye Başkanı Aco Velkovski ile arıcılıkla uğraşan vatandaşlar katıldı.

Söğüt, burada yaptığı açıklamada, proje kapsamında Lozova, İştip, Karbintsi ve diğer bölgelerde arıcılıkla uğraşan çiftçilere destekte bulunduklarını söyledi. Farklı bölgelerden vatandaşlarla bir arada olduklarını belirten Söğüt, "Türkiye-Kuzey Makedonya dostluğunu, iş birliğini gösteren ve iki ülke arasındaki bu iş birliğinin daha da ilerlere gitmesini ifade eden bir nişane. " diye konuştu. Etkinliğin sadece arıcılık ekipmanı hibesi olmadığının altını çizen Söğüt, ülkedeki bal rekoltesinin artmasına katkı sağlayacak bir çalışma olacağını dile getirdi.

Velkovski de etkinliğin Lozova Belediyesi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Velkovski, "TİKA'nın arıcılara sağladığı bu desteğiyle belediyemizde sadece arıcılığı ve tarımın gelişmesine katkı anlamına gelmiyor, aynı zamanda belediyenin yerel ekonomik gelişimine doğrudan etki sağlayacaktır. " ifadesini kullandı.

Proje kapsamında her aileye arılarıyla 10'ar kovan verilecek. Öte yandan, proje kapsamında TİKA 16 Temmuz'da Gostivar'a bağlı Zdunye köyünde de 27 aileye arıcılık ekipmanı dağıtımında bulunarak toplam 50 aileye ulaşacak.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Acun Ilıcalı Sertab Erener
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Metin Oktay Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TİKA'dan Kuzey Makedonya'da Arıcılığa Destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 11:38:10. #1.16#

title