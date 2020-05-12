TİKA'dan Kovid-19 ile mücadelede Kırgızistan'a gıda ve koruyucu malzeme yardımı
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TİKA'dan Kovid-19 ile mücadelede Kırgızistan'a gıda ve koruyucu malzeme yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere 7 bin gıda kolisi ve koruyucu malzeme desteğinde bulundu.

TİKA'dan Kovid-19 ile mücadelede Kırgızistan'a gıda ve koruyucu malzeme yardımı
12.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:33

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kırgızistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere 7 bin gıda kolisi ve koruyucu malzeme desteğinde bulundu.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü iş birliğinde, ramazan ayı münasebetiyle hazırlanan, içinde maske ve antiseptik solüsyon bulunan toplam 7 bin gıda kolisi dağıtılmak üzere Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığına teslim edildi.

Bakanlığın bahçesinde düzenlenen teslim törende konuşan Bakan Ulukbek Koçkorov, "Kırgızistan halkına Kovid-19 ile mücadelede ve ramazan ayında yardım elini uzatan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Koçkorov, TİKA tarafından sağlanan gıda desteğinin ramazanda salgın nedeniyle gıdaya ulaşmakta sıkıntı yaşayan ailelere dağıtılacağını kaydetti.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu da Türkiye olarak küresel salgın sebebiyle ortaya çıkan ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde dost ve kardeş ülkelerin yanında olmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Muslu, şöyle konuştu:

"Bugün burada Kırgızistan'ın geneline dağıtılmak üzere içinde 10 maske ve antiseptik de bulunan toplam 7 bin gıda kolisini teslim ediyoruz. Bunlardan 4 bin 600'ü Kırgızistan Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanlığının yardımıyla, geri kalan 2 bin 400 gıda kolisinin vakıf ve derneklerle birlikte dağıtılacaktır."

TİKA, Kırgızistan'da salgının başladığı günden beri dar gelirli ailelere ulaştırılmak üzere 1000 gıda paketi, 1000 koruyucu maske, 1000 koruyucu eldiven, 100 koruyucu tulum, 100 koruyucu gözlük ve 430 antiseptik teslim etti.

TİKA'dan Kovid-19 ile mücadelede Kırgızistan'a gıda ve koruyucu malzeme yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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