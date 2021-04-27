TİKA'dan Kosova'daki süt üreticilerine destek
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TİKA'dan Kosova'daki süt üreticilerine destek

Anadolu Ajansı / Eren Beksaç - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Kosova Süt Üreticileri Derneğinin Tırnak Kesme Travayı ile Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'nın Rahovça belediyesindeki süt üreticilerine ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Kosova Süt Üreticileri Derneğinin Tırnak Kesme Travayı ile Desteklenmesi Projesi" kapsamında Kosova'nın Rahovça belediyesindeki süt üreticilerine ekipman desteği sağladı.

Kosova Süt Üreticileri Derneği iş birliğinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, Kosova Süt Üreticileri Derneği Başkanı Milazim Berisha ve çok sayıda süt üreticisi katıldı.

Büyükelçi Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TİKA'nın yürüttüğü projelerle Kosova'nın ekonomik kalkınmasına verdiği desteğin önemine işaret etti.

TİKA'nın, Kosovalı üreticilerin üretim kapasitelerini artırmaya yönelik destekler verdiğini belirten Sakar, "Bugün hibe edilen tırnak kesme travaylarıyla 2 binden fazla süt üreticisinin ihtiyaçları karşılanmış olacak. Kosova için hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Dernek Başkanı Berisha, TİKA'nın Kosovalı çiftçilere yönelik desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çiftçilerin iyiliğine yönelik başka projelerin olacağına inanıyorum. Çiftçilerin refahına yönelik yapılan bu desteğin dağıtım törenine katılan büyükelçiye de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TİKA Koordinatörü Dinçer de Türkiye'de üretilen makinelerin, Kosova'daki süt üreticilerine önemli katkıları olacağını söyledi.

Proje kapsamında, Kosova genelinde yaklaşık 2 bin 700 çiftçiye tırnak kesme travayı desteği verilecek.

TİKA'dan Kosova'daki süt üreticilerine destek
TİKA'dan Kosova'daki süt üreticilerine destek
TİKA'dan Kosova'daki süt üreticilerine destek
TİKA'dan Kosova'daki süt üreticilerine destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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