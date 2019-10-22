TİKA'dan Kosova'da okul öncesi eğitime destek

22.10.2019 20:00

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kosova'nın Gilan şehrindeki Musa Zajmi İlköğretim Okulu'nun okul öncesi sınıfları onarıldı, sınıflara donanım desteğinde bulunuldu.

Onarımın ardından düzenlenen açılış programına, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran, Gilan Belediye Başkanı Lutfi Haziri ve Gilan Kültür Derneği Başkanı Filiz Sllamniku da katıldı.

Büyükelçi Sakar, yaptığı konuşmada, Kosovalı çocukların yüksek kalitede eğitim alabilmesinin Türkiye için bir öncelik olduğunu söyledi.

Açılışını gerçekleştirdikleri projenin Türkiye ile Kosova'nın tarihi bağlarının da bir ispatı olduğunu belirten Sakar, "Burada Türk ve Arnavut çocuklar birlikte büyüyor." dedi.

Belediye Başkanı Haziri de desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür ederek, "Çocukların etnik farklılıkları yoktur. Bu nedenle Türkiye'nin desteği daha da anlamlı. Biz bütün çocukların anadilinde eğitim alabilmesinin ve topluma adapte olabilmelerinin garantörü olacağız." ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Sllamniku ise TİKA'nın yardımları sayesinde Gilan'da ilk defa Türkçe okul öncesi sınıfı açtıklarını aktararak, sınıfın açılmasıyla Türk öğrenci sayısının da artacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA