Tika'dan Kosova'da Kadınlara Tarım Desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tika'dan Kosova'da Kadınlara Tarım Desteği

Tika'dan Kosova'da Kadınlara Tarım Desteği
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova'da Viti Belediyesi'nin Goşica köyünde bulunan Goşica Kadınlar Derneği'ne keçi sütü ve ürünlerinin üretimine yönelik ekipman desteği sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kosova'da Viti Belediyesi'nin Goşica köyünde bulunan Goşica Kadınlar Derneği'ne keçi sütü ve ürünlerinin üretimine yönelik ekipman desteği sağladı.

TİKA, " Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında gerçekleştirilen "Kosova'da Tarım Ürünleri İşletme Teknolojilerinin Geliştirilmesi - Keçi Sütü Üretimi" projesi ile Viti Belediyesi'nin Goşica köyünde bulunan Goşica Kadınlar Derneği'ne keçi sütü ve ürünlerinin üretimine yönelik ekipman desteği sağladı. 17 üyesi bulunan derneğe hibe edilen ekipmanlarla keçi sütünün yanı sıra katma değeri yüksek süt ürünlerinin üretimi için olanak sağlandı.

Düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, TİKA Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer, Viti Belediye Başkanı Sokol Haliti ve Goşica Kadınlar Derneği üyeleri katıldı.

Büyükelçi Sakar yaptığı açıklamada, TİKA'nın yürüttüğü projelerle Türkiye'nin kalkınma yardımları alanındaki başlıca kurumlarından olduğuna ve Kosova'nın ekonomik kalkınmasına verdiği desteğin önemine işaret etti. Özellikle kadın istihdamının desteklenmesine yönelik hayata geçirilen bu projenin açılış töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunun altını çizdi.

TİKA Koordinatörü Cihan Dinçer ise Türkiye'nin her zaman Kosova'nın yanında olduğuna vurgu yaparak eğitim, tarım, sağlık gibi farklı alanlarda birçok projeye imza attıklarını belirtti. Goşica Kadınlar Derneği ile yapılan projenin ise üretimin artması, kırsal alanlarda bulunan aile ekonomilerinin güçlenmesi, istihdama katkı sağlanması ve kadın çiftçilerin çalışmaları konusunda teşvik edilmesi açısından birçok fayda sağlayarak bir çarpan etkisi yaratacağını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Gareth Bale Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tika'dan Kosova'da Kadınlara Tarım Desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:52:42. #1.15#

title