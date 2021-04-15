İSKENDERAY - TİKA'dan Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımı
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İSKENDERAY - TİKA'dan Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımı

Anadolu Ajansı / Eren Beksaç - Haberler | Güncel

TİKA, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Kosova'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuyor.

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TİKA, ramazan ayı faaliyetleri kapsamında Kosova'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuyor.

Kosova'da görev yapan çeşitli kuruluşlar aracılığıyla ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak yardım paketlerinin dağıtımı İskenderay Belediyesi'nde devam etti.

Belediye binası önünde düzenlenen dağıtımda, AA muhabirine açıklamalarda bulunan İskenderay Belediye Başkanı Bekim Yaşari, TİKA'nın Kosova'da faaliyete başladığı ilk günden itibaren İskenderay Belediyesi ile birçok alandaki ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu söyledi.

Yaşari, "Ülkemizin kurtuluşu için savaşta olduğumuz zor yıllardan beri vermiş olduğu tüm yardımlar için ve bugün ülkemizin gelişiminde verdikleri yardımlardan dolayı, İskenderay Belediyesi adına TİKA'ya ve TİKA aracılığıyla Türk milleti ve devletine teşekkür etmek istiyorum. İki kardeş halk olarak umarım iş birliğimiz daha da artar." ifadelerini kullandı.

TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer de bu yıl ramazan ayı yardım faaliyetlerini "Erenler Sofrası" adı altında düzenlediklerine işaret ederek, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı her zaman olduğu gibi mübarek Ramazan ayında da Kosova halkının yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Kosova'nın İskenderay, Mamuşa, Vıçıtrın, Mitroviça belediyelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik başlayan dağıtımlara önümüzdeki günlerde Prizren ve Dragaş belediyelerinde devam edilecek.

İSKENDERAY - TİKA'dan Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımı
İSKENDERAY - TİKA'dan Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımı
İSKENDERAY - TİKA'dan Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımı
İSKENDERAY - TİKA'dan Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen malzemesi yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

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