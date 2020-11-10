TİKA'dan Kolombiya'da kadınların güçlenmesine destek
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TİKA'dan Kolombiya'da kadınların güçlenmesine destek

10.11.2020 02:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 02:46
TİKA'dan Kolombiya'da kadınların güçlenmesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'daki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi ve mesleki eğitim görmeleri için kurulan "Kadın Evleri" projesine destek sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'daki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi ve mesleki eğitim görmeleri için kurulan "Kadın Evleri" projesine destek sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kolombiya Cumhuriyeti Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık Kadın Eşitliği Konseyi iş birliğinde ülkenin farklı bölgelerinde 10 binden fazla kadına sosyal, mesleki, kültürel alanda eğitim ve faaliyet imkanı sunan "Kadın Evleri" projesi kapsamında, Pasto, Riohacha, Buga, Cucuta ve Quibdo kentlerindeki Kadın Evleri Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) odalarının donanımı TİKA tarafından gerçekleştirildi.

Ülke genelinde tüm bölgelerde kurulması planlanan Kadın Evleri'nde; girişimcilik, istihdam, bilişim ve teknoloji alanlarında kurslar düzenlenip, kadına şiddet konularında hukuki ve psikososyal danışmanlık sağlanması hedefleniyor.

Kadın Evleri'ne; Türkiye ile Kolombiya arasındaki ortak kültürel ve sosyal unsurları içeren duvar resimleri, yararlanıcı kadınlar tarafından çizildi.

Riohacha Kadın Evi'nde, Türk ve Kolombiya motiflerinin yer aldığı duvar resminin çizimine katılan Kolombiya Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, "Bu iş birliği, Kolombiya kadının dijital yetilerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu sayede teknolojik açığın kapatılmasının yanı sıra cinsiyet eşitliğini de tesis edeceğiz. Ekonomi ve siyasette lider kadınlara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Başkanlık Kadın Eşitliği Konseyi Başkanı Gheidy Gallo da yaptığı açıklamada, "Kadının ekonomik olarak güçlenmesinin yanı sıra bu evlerin önceliklerinden biri, bölgelerde kadına şiddetin sonlandırılması stratejisini desteklemektir. Kadın Evleri ile kadınlara yalnız olmadıklarını, onları dinleyen, destekleyen ve ilgilenen kurumları olduğunu da söylüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Riohacha Belediye Başkanlığı Kadın, Genç ve Çocuk Birimi Yöneticisi Karen Gomez Avila da TİKA'nın desteğine teşekkür ederek BİT sınıfının kadının ekonomik, siyasal ve sosyal gelişimi için çok önemli olduğunu, La Guajira'da birçok kadının yaşam koşulunun iyileşmesinin mümkün olacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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