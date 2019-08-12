TİKA'dan Kolombiya'da cami tadilatı

12.08.2019 08:30

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki en büyük ve merkezi cami olan Ebu Bekir Sıddık Camisi'nin tadilatını yaptırdı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bogota'da yaşayan Suriye, Lübnan ve Mısırlı Müslümanların oluşturduğu cemaatin en büyük camisi olan Ebu Bekir Sıddık Camisi'nin abdesthanesi yeniden düzenlendi.

Kutsal günlerde ve cuma namazlarında dağıtılan yemeklerin hazırlandığı mutfağın da onarımı yapılarak, ekipman ve eşya hibe edildi.

Caminin minaresi Türk-İslam motifleriyle kaplandı, çevre düzenlemesi yapıldı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen tadilatlar için düzenlenen programda, Kurban Bayramı namazına katılanlara yemek ikram edildi.

Kurtuba ve İstanbul camilerinde de bayram namazının ardından cemaate tatlı ikram edildi.

Yetkililer, yaklaşık 4 yıl önce inşasına başlanan camiye en büyük desteğin Türkiye halkı tarafından sağlanmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

TİKA tarafından geçen yıl da Ebu Bekir Sıddık Camisi'nin iç dekorasyonu yaptırılmıştı.

Kaynak: AA