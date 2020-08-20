TİKA'dan KKTC'deki kadın istihdamına destek
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TİKA'dan KKTC'deki kadın istihdamına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne (ZAYDER) dikiş-nakış makineleri temin etti.

TİKA'dan KKTC'deki kadın istihdamına destek
20.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:27

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'ne (ZAYDER) dikiş-nakış makineleri temin etti.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi tarafından, kadın sığınma evleri, istismara uğraşmış çocuklar ile köyde yaşayan çocuklara eğitim, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelere destek ile kadınların çalışma hayatına katılmaları gibi alanlarda hizmet veren ZAYDER bünyesinde kurulan dikiş atölyesinde kullanmak üzere, 15 adet dikiş-nakış makinesi ile çeşitli ekipmanlar tedarik edildi.

Teslim törenine, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert ve dernek gönüllüleri katıldı.

Büyükelçi Başçeri, burada yaptığı konuşmada, TİKA Lefkoşa Program Ofisi'nin bugüne kadar hep Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarıyla çalışmalar yürüttüğünü hatırlatırken, ZAYDER'e sağlanan destekle bir sivil toplum kuruluşuyla anlamlı faaliyet gerçekleştirdiğini söyledi.

ZAYDER atölyesinin hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik eden Başçeri, bu mekanı ZAYDER'e kiralayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve kadınların üretime katkıda bulunduğu böyle bir ortamın oluşturulmasına destek olan TİKA Lefkoşa Ofisine teşekkür etti.

Başçeri, "ZAYDER atölyesindeki hanımlar, okullarda ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nda kullanılmak üzere maske hazırlığı yapıyor. Onlara da vermiş olduğu katkılar için çok teşekkür ediyorum. İnşallah TİKA, bundan sonraki dönemde de hayır amacıyla ve kamu yararına faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının TİKA Lefkoşa Ofisine getirdiği projeleri desteklemek için elindeki tüm imkan ve kaynakları kullanacaktır." dedi.

TİKA'nın desteğiyle kurulan, ZAYDER Eğitim Atölyesi'nde 27 kadın hem eğitim alıyor hem de üretim yapıyor.

ZAYDER, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının siparişi üzerine ilk etapta 10 bin maske üretecek ve bu yıl toplamda 120 kadına eğitim verecek.

Kaynak: AA

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