TİKA'dan KKTC'deki çiftçilere sera örtü naylonu desteği
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TİKA'dan KKTC'deki çiftçilere sera örtü naylonu desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çiftçilere sera örtü naylonu desteğinde bulundu.

TİKA'dan KKTC'deki çiftçilere sera örtü naylonu desteği
12.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:28

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çiftçilere sera örtü naylonu desteğinde bulundu.

TİKA Lefkoşa Program Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde üreticileri destekleme projeleriyle çiftçilere katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda başkanlık, KKTC Gazimağusa Sera Üretim ve Pazarlama Kooperatifine, 40 dönüm sera alanını kapsayacak şekilde uzun ömürlü sera örtü naylonu desteğinde bulundu.

Proje kapsamında, KKTC'de seracıların yıpranmış sera örtü naylonları değiştirilecek.

Örtü naylonlar gerçekleştirilen törenlele KKTC Gazimağusa Sera Üretim ve Pazarlama Kooperatifine teslim edildi.

Teslim törenine, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, kooperatif temsilcileri, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

"TİKA değişen şartlara uyum sağlamada ciddi kabiliyete sahip"

Büyükelçi Başçeri, TİKA'nın aralık ayında KKTC'de ofisi açılırken heyecanlı olduğunu ve görevi sırasında TİKA'nın KKTC'ye kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Salgın döneminde TİKA'nın Lefkoşa ofisiyle neler yapılabileceğini ele aldıklarını söyleyen Başçeri, "TİKA esasında değişen şartlara uyum sağlama konusunda çok ciddi bir kabiliyete sahip. Bir anda 'salgın için ne yapabiliriz?' diye düşünük ve o projeleri hayata geçirdik." diye konuştu.

Başçeri, bu süreçte gıda üretimi ve arzı güvenliğinin önemli bir konu haline geldiğini belirterek, bu anlamda tarım alanında üretenlerin öneminin bir kez daha öne çıktığını ifade etti.

Büyükelçi Başçeri, "Gazimağusa'nın bir özelliği de KKTC'deki sera üretiminin önemli bir miktarını karşılıyor olmasıdır. Buradaki seracıların varlığı çok kıymetlidir. Mutlak suretle desteklenmelidir. Onlardan gelen başvuruyu TİKA Lefkoşa Program Ofisi hızlı bir şekilde sonuca erdirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Bakan Oğuz, salgın sürecinde üretmenin öneminin bir kez daha öne çıktığını hatırlatarak, üretime destek anlamında TİKA'nın bu yardımı yaptığını söyledi.

Seracılar kooperatifini çok önemsediklerini ve imkanlar dahilinde destek verdiklerini kaydeden Oğuz, TİKA'nın kısa sürede böyle bir projeyi gerçekleştirmesinin çok anlamlı olduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, Kovid-19 süresince üreticilerin büyük sıkıntılar yaşandığını hatırlatarak, TİKA'nın kısa sürede böyle bir yardımı yapmasının üreticilere nefes aldıracağını kaydetti.

"Sera naylonu hibesinde bulunduk"

TİKA Lefkoşa Koordinatörü Küçükçavuş, TİKA'nın Lefkoşa ofisinin 16 Aralık 2019'da açıldığını ve bu zamana dek 4 ayrı projenin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Küçükçavuş, "Bugün burada bulunma nedenimiz 40 dönümlük bir alandaki sera naylon örtüsünün değiştirilmesidir. Bu anlamda KKTC Gazimağusa Sera Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyelerine sera naylonu hibesinde bulunduk." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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